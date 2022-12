Enrique Iglesias sueña con pilotar su avión durante las giras

En su cruzada particular por entrar en el Olimpo de las leyendas musicales, Enrique Iglesias ha comprendido que desplazarse en un avión privado durante sus giras mundiales no es suficiente, por lo que el nuevo sueño del cantante es ponerse él mismo a los mandos del aparato, emulando a su ídolo y líder de Iron Maiden, Bruce Dickinson.

"Pilotar mi propio avión durante una gira sería mi sueño. Lo que hace Iron Maiden es jodi****nte increíble. Me quedé muy impresionado cuando vi el documental sobre su cantante, Bruce Dickinson, volando con su Boeing 757 alrededor del globo durante las giras, es genial. La verdad es que me encanta la aviación, y siempre he sido un obseso de los aviones. He pilotado en algunas ocasiones, y siempre estoy viendo el National Geographic", confesó al periódico Daily Star.

Pero parece que por el momento la licencia de piloto tendrá que esperar, teniendo en cuenta que Enrique tiene una agenda profesional repleta de compromisos para promocionar su nuevo disco de estudio, 'Sex And Love', pese a lo cual ya ha comenzado a planear nuevas colaboraciones musicales.

"Es algo en lo que nunca dejo de pensar, porque todavía hay mucha gente con la que me encantaría trabajar, como Bruce Springsteen, Tom Petty, Billy Joel o Phil Collins. En el caso de Tinie Tempah, le he llamado últimamente para ver qué surge", declaró Enrique, famoso por haber llevado sus colaboraciones con el rapero Pitbull -compuestas utilizando una particular mezcla de español e inglés- a lo más alto de las listas de éxitos.

Sin embargo, en su ranking personal, el dueto que compartió con la fallecida Whitney Houston continúa siendo uno de los trabajos más emotivos para Enrique, que guarda un gran recuerdo de la diva.

"Soy muy afortunado por haber podido trabajar con grandes artistas de la industria, pero Whitney fue algo especial. Era muy joven cuando grabamos el sencillo 'Could I Have This Kiss Forever', y siempre ocupará un lugar especial en mi corazón", concluyó.