Enrique Iglesias siempre tiene su avión privado listo para su madre

Como todo buen hijo, Enrique Iglesias está dispuesto a hacer cualquier cosa por su madre, Isabel Preysler, incluso prestarle su avión privado para que vaya a visitarle a Miami siempre que le apetezca o para que viaje con toda comodidad hasta el Caribe para disfrutar de unas relajantes vacaciones.

"Enrique es muy generoso. Está trabajando y prácticamente vive en el avión, lo utiliza todo el día, pero la verdad es que a veces me lo manda. Estas Navidades pasadas me lo mandó para que fuera a verle, y también me lo prestó después para que fuera a casa de su hermana Chábeli en Carolina del Norte [Estados Unidos]. Lo hemos utilizado para ir al Caribe, y también he viajado con Enrique en el avión a Nueva York", aseguró Isabel a su paso por el programa 'El Hormiguero' de Antena 3.

Pero la generosidad de Enrique no impidió que su madre revelara algún que otro secreto de su vida personal durante la mencionada entrevista, como por ejemplo que tanto él como sus hermanos se convierten en unos "desordenados" incorregibles cada vez que regresan a su hogar familiar en Madrid.

"Mis hijos dicen que soy una pesada, sin duda. Y lo soy, como todas las madres, sobre todo con cosas que tú les dices que deberían hacer porque crees que es por su bien, pero luego ellos no las hacen. Con el orden, por ejemplo. Mis hijos son muy ordenados en sus casas, pero cuando vienen a casa de mami son tremendamente desordenados", reveló Isabel.

Además, la madre de Enrique también desveló la buena relación que la estrella mantiene con su hermano Julio José, gracias en gran parte a que este nunca ha sentido celos de su éxito profesional.

"[Yo le digo a Enrique]: 'Fíjate lo buenazo que es tu hermano que siendo tú el pequeño y él el mayor, y el que ganaba siempre todo, de repente ha cambiado la situación en la vida y él está contento con como está' Y Enrique siempre me dice: 'Tienes razón, mamá'".