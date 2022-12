Enrique Iglesias: 'Si trabajara con mi padre le trataría igual que a cualquier otro artista'

Enrique Iglesias no tiene ninguna duda de que trataría a su padre, el legendario cantante Julio Iglesias, como a cualquier otro artista en el hipotético caso de que decidieran grabar un dueto en un futuro. De hecho, está convencido de que sería capaz de separar sin ningún problema su relación profesional de su vínculo familiar para poder juzgar con sinceridad la calidad de su colaboración musical.

"Claro que me encantaría trabajar con él, pero lo trataría exactamente igual que a Pitbull, Jennifer Lopez o Juan Luis Guerra. Intentaría separar el cariño, el aprecio y lo mucho que le quiero como padre para enfocarme más en la canción. Si lo vamos a hacer por hacer, no tendría gracia. Lo importante siempre sería la canción, ahí es donde se crea la química profesional, porque la personal ya existe", declaró el artista madrileño al programa dominicano 'Noche de luz' de la cadena Antena Latina.

Publicidad

La reticencia de otorgar un trato de favor a su famoso padre no estaría relacionada con la supuesta rivalidad entre los dos artistas con la que se ha especulado a lo largo de los años, ya que Enrique no podría sentirse más agradecido por las valiosas lecciones que aprendió acompañando a su padre en sus numerosos compromisos profesionales cuando era apenas un niño.

"Crecer así [con un padre famoso] fue genial, era maravilloso de hecho. A mí siempre me fascinó. Además, me permitió viajar muchísimo cuando era pequeño, algo que personalmente me encantaba. Tuve una infancia genial, visitando sitios que la mayoría de los niños no tienen la oportunidad de conocer. Además, a los 18 años, tenía la impresión de haber aprendido ya muchísimo", confesaba recientemente Enrique al canal Fusion Live.