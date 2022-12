Enrique Iglesias se olvida de sus problemas volando

Más allá de la habilidad para colocar sus temas en el número uno de las listas internacionales, el polifacético Enrique Iglesias posee un sinfín de talentos ocultos que nada tienen que ver con su carrera musical, entre los que se encuentra su faceta como piloto de avionetas en sus ratos libres, una pasión que le permite combatir la nostalgia y evadirse del estrés derivado de su gira 'Sex and Love tour'.

"Aquí es donde me siento como en casa cuando estoy lejos de mi hogar", confesó el cantante a sus seguidores a través de su perfil de Instagram, donde quiso compartir con todos ellos un vídeo en el que resultaba más que evidente su buen hacer tras los mandos del aeroplano.

Publicidad

Lo cierto es que para Enrique resulta muy atractiva la posibilidad de alejarse del mundanal ruido a través de la aviación, unos instantes de paz que contrastan con el caótico ritmo de trabajo que marca la grabación de sus proyectos discográficos. De hecho, el intérprete no tiene ningún reparo en confesar que hace ya tiempo que renunció a controlar todos los aspectos del proceso creativo, prefiriendo confiar en su creatividad y en la "magia" de la música.

"Con el paso de los años me he dado cuenta de que no puedes planear nada adecuadamente, es imposible que el resultado de tu trabajo y de tus horas de esfuerzo en el estudio vaya a ser el que tenías planificado desde el principio. Siempre intento tener muy claro lo que quiero hacer antes de empezar a escribir, pero al final sucumbo ante la magia de la música ", confesaba recientemente en el programa 'Loose Women', del canal británico ITV.