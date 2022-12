Enrique Iglesias rejuvenece gracias a la música

El extrovertido Enrique Iglesias ha demostrado con su nuevo disco, 'Sex + Love', que sus 39 años de vida no son un impedimento para seguir cautivando a las generaciones más jóvenes, ya que sus nuevas canciones ofrecen precisamente ritmos bailables y temáticas hedonistas con las que, además, el propio intérprete se siente identificado a nivel personal.

"A medida que pasan los años, noto que disfruto mucho más en el escenario con canciones como las que acabo de presentar, que son mucho más juveniles. 'Cuando Me Enamoro', 'Loco' y 'I Like It' son temas que tienen mucha energía y por eso me divierte interpretarlos en directo. A nivel personal también me entusiasma mi nuevo repertorio musical: es mucho más dinámico y ecléctico, y hace que nunca me pueda aburrir", aseguró el exitoso cantante al diario chileno La Tercera.

La dedicación exclusiva que prestó a su nuevo proyecto discográfico en los últimos meses se explica principalmente por sus irrefrenables ganas de salir de gira, un periplo mundial que pasará por numerosos países latinoamericanos, pero que no contará con todos aquellos artistas que colaboraron con él en su celebrado álbum.

"Han pasado muchos años desde mi última actuación en Chile, y jamás olvidaré que la promoción de mi primer disco comenzó en Santiago de Chile y se extendió por toda Sudamérica. Tengo muchas ganas de ofrecer un concierto inolvidable aquí [este martes en la capital del país]", reveló antes de explicar cómo solventará la ausencia de quienes comparten algunos de sus enérgicos temas.

"La mayoría de estas canciones las cantaba yo solo y luego se añadieron las partes de los demás. Compuse la mayoría de estos duetos pensando en que serían canciones exclusivamente para mí, pero luego surgió la oportunidad de mejorarlas. Mi banda me ayudará si en alguna parte tengo que cubrir algo de un dueto; ya hemos ensayado varias veces y el resultado es satisfactorio", apuntó.

El hijo de Julio Iglesias estuvo muy atento al evento londinense en el que su famoso padre recibió el premio que le acreditaba como artista latino más exitoso de la historia de la industria discográfica, un reconocimiento que lleva a Enrique a elogiar una vez más la figura de su progenitor, además de a reconocer que jamás podrá superar su envidiable volumen de ventas.

"Para nada me planteo llegar al nivel de ventas que ha tenido mi padre. Para empezar, la industria ha cambiado muchísimo; antes se vendían muchísimos discos y ahora no. La clave en esta época reside en la venta de canciones sueltas o elepés, pero la competencia es mucho más dura. Adoro a mi padre y le admiro como artista, pero creo que las comparaciones en este sentido son absurdas", concluyó.