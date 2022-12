Enrique Iglesias recurre a sus perros para evaluar sus canciones

El carismático Enrique Iglesias siempre se ha presentado ante el público como un gran amante de los animales, especialmente de los perros que juegan un papel esencial en su vida cotidiana. Tanto es así, que además de compartir juegos y travesuras con sus mascotas, el cantante español no duda en involucrarles directamente en el proceso creativo de sus proyectos musicales.

"Cuando termino un disco, lo primero que hago es enseñárselo a mis perros. Si ladran, significa que la canción es mala. Si no ladran, significa que la canción no les molesta", señaló durante una entrevista al portal Teleshow.

Pero sus perros no son los únicos que se ven obligados a escuchar sus maquetas una y otra vez antes de convertirse en bailables canciones, ya que el simpático artista "vuelve loco" a todo su entorno con preguntas y peticiones cuando está enfrascado en la composición de un nuevo trabajo discográfico, sobre todo a su pareja, la extenista Anna Kournikova.

"Sí, por supuesto se las pongo también a mi novia. Tiene que escucharlas lo quiera o no, porque suelo reproducir las canciones en casa a todo volumen, constantemente. Sobre todo cuando estoy preparando un nuevo álbum, suelo escuchar las canciones miles de veces y pido opiniones. Todo aquel que está a mi alrededor acaba volviéndose loco por mi culpa", desveló el hijo de Julio Iglesias.

Aunque disfruta de una imparable carrera musical de más de dos décadas, Enrique Iglesias se considera un artista muy exigente consigo mismo, por lo que no duda en buscar la "perfección" en cada uno de sus trabajos.

"Creo que todavía puedo lanzar mejores discos, que puedo escribir mejores canciones. Siempre estoy en busca del disco perfecto y de las canciones perfectas. Nunca he lanzado una canción que no me haya dejado satisfecho, aunque es posible que haya temas que con el tiempo hayan dejado de gustarme tanto como cuando los publiqué", apuntó.

Aunque su faceta musical le obliga a mantener un intenso ritmo de trabajo, el versátil intérprete también tiene tiempo para desarrollar otros proyectos paralelos, como el lanzamiento de un perfume y cada uno de los eventos promocionales de la marca de ron de la que ejerce como embajador.

"Para mí, el alcohol y el perfume son cosas que puedes vincular con la música. Alcohol y música siempre puede ser una buena combinación", explicó, para más tarde revelar que esta bebida le acompañó durante las jornadas de grabación de su disco 'Sex + Love': "El ron estuvo conmigo muchas noches, durante muchas horas en el estudio. Así que sin duda ha afectado al contenido de muchas de esas canciones".