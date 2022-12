Enrique Iglesias no siente que cantar sea un trabajo

Aunque su prolífica carrera musical le ha llevado a protagonizar interminables giras musicales, el cantante Enrique Iglesias no tiene pensando disminuir su ritmo de conciertos en un futuro cercano para tomarse un merecido descanso ya que, desde su punto de vista, cantar delante de su público es más una pasión que un trabajo.

De hecho, de tener la oportunidad, Enrique no dudaría en dedicarse exclusivamente a componer canciones y a ofrecer actuaciones en directo durante el resto de sus días, olvidándose por completo de toda la logística que acompaña la creación de un disco.

"Me encantaría que mi trabajo se redujera únicamente a escribir canciones y a irme de gira, y saltarme todo lo que va en el medio. Pero el trabajo de verdad es el proceso que hay entre esos dos puntos. Componer una canción o cantarla después en el escenario enfrente de mis fans no me produce la sensación de estar trabajando", confesó el cantante en un vídeo que ha querido compartir con todos sus seguidores en Twitter.

Uno de los trucos del éxito que Enrique cosecha cada vez que sube al escenario es su buena química con el público, una conexión que podría explicarse gracias a su habilidad para prestar atención a todos los asistentes a sus conciertos.

"Me gusta asegurarme de que no solo las personas en primera fila disfrutan de mis conciertos, sino también todas las que están al fondo del estadio. Juzgo el éxito de muchas de mis actuaciones por cuánto se divierten los que más alejados están del escenario. Si miras hacia allí y ves que están disfrutando, entonces estás haciéndolo bien", concluyó.