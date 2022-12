Enrique Iglesias está deseando cantar con Demi Lovato

Aunque lleva décadas triunfando gracias a una carrera profesional que no deja de abrazar nuevas influencias musicales, Enrique Iglesias no ha dejado que el éxito le impida reconocer el talento de las nuevas generaciones de artistas cuando lo tiene delante, una de las razones por las que el cantante no para de ensalzar a la estrella juvenil Demi Lovato ahora que se dispone a compartir escenario con ella durante sus próximos conciertos en Reino Unido.

"Demi da la impresión de ser una chica auténtica, genuina y muy inteligente, sin olvidar su impresionante talento musical. Es una artista increíble y tengo muchas ganas de comenzar nuestra gira conjunta", aseguró el carismático intérprete al portal británico de la MTV.

Queda por ver si Enrique (39) y la que fuera uno de los principales reclamos de la factoría Disney (22) hacen gala en sus actuaciones de la misma química que la mostrada por el intérprete español hace unos días con su amiga Nicole Scherzinger durante el festival que la MTV celebró en Malta.

Sin embargo, puede que en esta ocasión la diferencia de edad entre ambos haga que Enrique modere la pasión que caracteriza sus conciertos, una actitud que se explica con la emoción que continúa embargándole cada vez que actúa frente a su público más fiel.

"En mi caso, soy un artista que disfruta actuando en directo e interactuando con la multitud. Cada vez que me subo al escenario trato de hacerlo como si fuese la última vez, intento repetirme a mí mismo: 'Sal ahí fuera y hazlo lo mejor que puedas'. Creo sinceramente que la gente es capaz de percibir tu humor, da igual si estás frente a un público de cien personas o de cien mil. Así que tienes que darlo todo, y sobre todo, divertirte lo máximo posible", confesaba recientemente al mismo canal musical.