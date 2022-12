Enrique Iglesias es aficionado a las telenovelas

El popular Enrique Iglesias no ha tenido reparos en confesar que una de sus pasiones normalmente ocultas consiste en ver telenovelas en la intimidad de su hogar, una afición que ha desvelado durante la presentación de la serie 'Lo que la vida me robó'; una producción para la que el español ha compuesto el tema principal, 'El perdedor', que interpreta junto al mexicano Marco Antonio Solís.

"Voy a estar viendo la telenovela todos los días a las 21:30 horas. En serio, estaré muy pendiente y apoyaré este proyecto al igual que lo hará [Marco Antonio] Solís. Para mí es un placer poder compartir esta canción con él. Le conocí hace 18 años y es una persona a la que admiro como ser humano y como artista. Es uno de los momentos más especiales de mi carrera", aseguró ante el público congregado en el programa de Televisa Plaza de las Estrellas.

Publicidad

Aunque se encuentra en uno de los puntos álgidos de su carrera musical y está inmerso en una agotadora espiral de trabajo, el hijo de Julio Iglesias está dispuesto a dedicar todo el tiempo que sea necesario a ver los episodios de la esperada telenovela -cuyo estreno está previsto para este lunes-, un tiempo del que sin embargo carece para planificar una familia junto a su pareja, la extenista Anna Kournikova .

"Ahora mismo estoy en el mejor momento de mi vida a nivel profesional, muy satisfecho con lo que hago y con la gran acogida que tiene mi música entre el público. Trabajo más que nunca, y por eso te digo que ahora mismo no estoy preparado para tener hijos, me da hasta pavor pensar en ello", confesaba el popular intérprete al presentador de radio Piolín Santos durante una entrevista en la emisora Sirius XM.

El atractivo cantante asegura que ha reflexionado mucho sobre la paternidad y que está más que familiarizado con los niños al verse rodeado constantemente de los hijos de sus amigos, a quienes adora siempre que no sea él quien tenga que responsabilizarse de su bienestar.

"Me encantan los niños, me hacen muy feliz, pero estoy en un momento de mi vida en el que no creo que pueda ser un buen padre. Cuando estás más de dos horas con un niño te das cuenta de que es mucho trabajo educar y criar a una persona", indicaba.

Publicidad

Por: Bang Showbiz