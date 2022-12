Enrique Iglesias combate la melancolía 'con una copita'

El cantante Enrique Iglesias vive un gran momento tanto a nivel profesional -como demuestra el éxito de su último disco 'Sex + Love'-, como en el plano sentimental gracias a su estable relación con la extenista Anna Kournikova, aunque admite que a lo largo de su vida también ha atravesado épocas difíciles en las que ha experimentado en primera persona los sinsabores de la soledad. En esos momentos, el artista no ha dudado en ahogar las penas en la barra de un bar, al igual que hace en el vídeo de su nuevo sencillo 'Loco'.

"Creo que todos nos hemos sentido nostálgicos y solitarios en algún período de nuestras vidas. Si no hubiese estado alguna vez en esa situación, no habría podido escribir 'Loco' ni habría hecho este vídeo. A veces, en momentos tan duros como esos, una copita de vez en cuando te ayuda bastante", señaló en conversación con la revista Vanidades.

Quizás para imprimir más realismo a su videoclip, el extrovertido intérprete no tuvo reparo en beber un poco de ron mientras grababa las escenas en el famoso local Harvard and Stone de Los Ángeles.

"La copa de Romeo [Santos, con quien colabora en la canción], no sé, pero la mía, te lo puedo asegurar, tenía algo de ron cuando llegamos a la sexta toma", apuntó en la misma entrevista.

Se necesitaron más de 30 cortes para poder elegir la toma que mejor transmitiera el mensaje del exitoso tema, un esfuerzo que mereció la pena, ya que el resultado fue tremendamente satisfactorio para el hijo de Julio Iglesias.

"Lo difícil del vídeo de 'Loco' es que está hecho sin cortes; es un plano secuencia hecho en una sola toma. Si lo ves es muy sencillo, pero resultó muy complicado de grabar. Tuvimos que repetir la toma unas 30 veces y después elegimos las escenas que proyectaban más emoción. Creo que podré verlo dentro de 10 años sin sentirme avergonzado de él", explicó.

Sin embargo, Enrique no puede decir lo mismo del polémico vídeo de 'I'm a freak' -canción que interpreta a dúo con Pitbull-, ya que no acabó muy convencido de la calidad artística de la producción.

"Si te soy sincero, del 1 al 10 le doy a este vídeo [I´m a freak] un 6. A veces las canciones no encajan con los vídeos y este es el caso, sería un mentiroso si dijera que es uno de mis favoritos porque no lo es. No debería decir esto porque mi discográfica me va a matar", comentaba anteriormente en el programa de televisión 'El Hormiguero', del canal Antena 3.