Encuentran dos manchas en el pulmón al padre de Lindsay Lohan

El padre de Lindsay Lohan, Michael, estaba visitando a sus hijos Landon (2 años) y Logan (10 meses) en el Departamento de Niños y Familia de Florida cuando, después de pensar que estaba sufriendo un ataque al corazón, fue trasladado al hospital, donde los médicos encontraron "dos manchas" en el pulmón.

"Estaba visitando a mis hijos en el DCF (Department of Children and Families en inglés) y sentí un dolor en el pecho. Empecé a sudar mucho. Mi boca se secó y mi dolor en el pecho empeoró. Traté de levantarme, pero no pude. Tenía nitroglicerina en casa por lo que le pedí a mi madre que me la trajera y cuando llegó y tomé una los paramédicos llegaron. Las radiografías del pecho y las pruebas mostraron que tenía una obstrucción en mis arterias, pero también encontraron dos manchas en mi pulmón. Esto ha podido ser una bendición oculta", contó al Daily Mirror.

Michael está viviendo una situación familiar complicada debido a la difícil relación que mantiene con la madre de sus hijos, Kate Major, con quien discutió fuertemente frente a sus hijos este octubre, lo que motivó que la madre de Michael, Marilyn, fuera designada tutora temporal de los pequeños.

"He estado tan estresado por la situación de perder a mis hijos y por lo que ha hecho Kate que me ha afectado. Pero no dejaré que eso me impida luchar por mis hijos y hacer lo correcto. La fe en Dios nos hará superar todo esto", añadió.

El problema médico de Michael sucedió poco antes de la cita que tenía prevista en los tribunales para decidir el acuerdo sobre la custodia de sus hijos.