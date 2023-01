¿En qué se diferencia Alex Rodriguez del resto de novios que ha tenido JLo?

Con tan solo mirar las redes sociales de Jennifer Lopez salta a la vista que está viviendo un momento muy dulce junto a su actual pareja, el legendario jugador de los New York Yankees Alex Rodriguez, pero esa certeza no es lo mismo -al menos para las exparejas de la cantante- que escuchar de su propia boca que nunca antes había disfrutado de una relación tan sana y equilibrada.

"Ahora mismo mantengo una relación muy buena. Siento que por fin puedo decirlo por primera vez en toda mi vida, no sé. Y eso no quiere decir que antes no tuviera relaciones maravillosas, llenas de amor y aventura, pero esta es la primera en la que siento que de verdad nos ayudamos a ser mejores personas mutuamente. Nos completamos el uno al otro, y entre nosotros existe un amor puro y verdadero. Solo queremos apoyar al otro y hacerle feliz. Así que hay un componente más desinteresado en este tipo de amor, que es hermoso y diferente. ¡Y más sano!", afirma ilusionada la diva del Bronx en una entrevista a HOLA! USA.

Pese a que sus palabras puedan sentar como un jarro de agua fría a Casper Smart, el bailarín con quien mantuvo una relación intermitente desde 2011 hasta 2016, y Marc Anthony, su exmarido y padre de sus dos hijos, ella no duda en proclamar abiertamente que jamás se había sentido tan plena en todos los sentidos.

"Me parece que ahora estoy brillando más que nunca antes, que soy mejor persona, hija, madre, amiga y compañera. Quiero ser mejor en todo y me siento bien en todos los aspectos. Me acepto completamente, no estoy aquí para ser perfecta o cualquier otra cosa que no sea la mejor versión de mí misma que pueda dar, sin importar lo que eso signifique", insiste.

Con este nuevo y emocionante capítulo ante ella, que muchos ya afirman que acabará en boda, la actitud de Jennifer hacia su pasado, en el que destacan tres matrimonios fallidos, ha cambiado radicalmente.

"Lo que tenga que ser, será, y todo lo demás tienes que dejarlo marchar. Debes aprender del pasado y no luchar contra él", asegura filosófica.

Por: Bang Showbiz