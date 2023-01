"En One Direction no podía ser creativo, solo se pensaba en vender", Zayn Malik

Entre las razones que llevaron al cantante Zayn Malik a tomar la decisión de abandonar la banda One Direction el pasado mes de marzo se encontraba la falta de interés del artista por el tipo de música que hace el grupo, así como las restricciones creativas que le imponían.

"No podía experimentar con mi creatividad en la banda. Si cantaba una melodía o una estrofa con un estilo algo R&B, o ligeramente con mi estilo, se volvía a grabar 50 veces hasta que quedaba la versión exacta de lo que es pop, jodid*mente genérico, para que se pudiera utilizar esa versión. Cada vez que sugería algo, no pegaba con nosotros. Había un concepto general que tenía la dirección acerca de lo que quería de la banda, y no me convencía lo que estábamos vendiendo", cuenta a la revista Fader.

Publicidad

El artista de 22 años reveló que el grupo -compuesto ahora por Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan- se limitaba a la música pop porque los productores estaban convencidos de que era el género que más "vendía".

"No me gustaba al cien por cien la música. No era yo. Era música que nos daban hecha, y nos decían que eso era lo que vendía. Aunque fuéramos la más grande y más famosa boy band del mundo, era raro. Nos decían que teníamos que ser felices con algo con lo que no éramos felices", añade.

Por: Bang Showbiz