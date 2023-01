En Like, te presentamos a Allison Vega ¡toda una reina de belleza! Aunque dentro de poco entregará su corona la reina de la Independencia de Cartagena, Allison Vega, no para de enamorar a sus seguidores con sus seductoras fotos en redes sociales, razón por la que no la podíamos dejar sin antes darle el Like de La Red.