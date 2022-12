En las redes le llueven las críticas a Sofía Vergara por bromear con su peso

No hay ninguna duda de que Sofía Vergara es una de las actrices más atractivas de Hollywood, por eso muchos de sus fans se han indignado tras colgar esta una foto en su Instagram posando para una sesión seguida de este mensaje: "Algo rechoncha en la sesión de fotos de hoy #adictaatustartasdecumpleaños".

Pese a que la actriz estaba bromeando, a muchos de sus seguidores no les ha sentado nada bien que Sofía haga ese tipo de comentarios sobre su físico.

"Me molesta cuando una mujer guapa y delgada dice que está gorda", escribía uno de sus seguidores.

"¿Estas bromeando, verdad?", añadía otro.

Este comentario ha resultado sorprendente viniendo de la actriz de 'Modern Family', que se ha caracterizado siempre por no tener complejos y por saber aprovechar el tirón de su físico en su carrera.

"Comprendí que tener una buena figura era una ventaja para conseguir atención y publicidad en televisión. Pero también supone que no puedes interpretar papeles de chica común. Así que intento encontrar papeles que me ayuden a capitalizar mi imagen y mi personalidad para que avance mi carrera", confesaba Sofía el pasado mes de marzo en declaraciones al The Sun.