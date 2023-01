En 2015 las celebridades hablaron alto y claro sobre su sexualidad

2015 ha sido el año escogido por la modelo reconvertida en actriz Cara Delevingne para comenzar a hablar claro sobre su vida sentimental. Después de mantener un breve e intenso romance con la actriz Michelle Rodriguez el año pasado, quiso que la naturaleza de su relación con St.Vincent quedara clara para todo el mundo el pasado mes de febrero acudiendo con ella a la ceremonia de entrega de los BRIT Awards: la cantante era oficialmente su novia. Además, en julio también aclaró en una entrevista que su orientación sexual no era "una fase", como afirmaban algunos.

Aunque nadie podía acusar a Miley Cyrus de no estar liberada sexualmente, no fue hasta mayo cuando confesó alto y claro que también le gustaban las mujeres explicando que estaba "abierta" a cualquier persona que la quisiera tal y como es.

Publicidad

Mira también: 2015, el año en que Hollywood defendió los derechos de la mujer

Su antigua compañera de la factoría Disney, Demi Lovato, dejó a más de uno con la boca abierta cuando reveló que todas sus canciones estaban basadas en "experiencias personales", incluyendo aquellas que parecen referirse a relaciones sexuales con mujeres.

En julio, el joven Shane Dawson se convirtió en noticia en el mundo de las celebridades de YouTube -donde cuenta con más de siete millones de suscriptores- al publicar un vídeo en el que confesaba su bisexualidad y revelaba que siempre había deseado ser gay para saber quién era y ser así "aceptado con más facilidad".

La hija de los actores Johnny Depp y Vanessa Paradis, la joven Lily-Rose Depp, sorprendió a propios y extraños el pasado mes de agosto participando en una campaña en defensa del colectivo LGBTQ con el fotógrafo iO Tillett Wright para apoyar a aquellas personas que no se consideran completamente heterosexuales.

Publicidad

"Estoy muy orgulloso de mi pequeña Lily-Rose Depp. Ella decidió que quería participar en el proyecto 'We are You: Self Evident Truths' porque ella se considera en algún lugar dentro del amplio espectro de posibilidades, y no puedo estar más feliz de darle la bienvenida a la familia. Ella es una pequeña joya de ser humano. #tíoorgulloso #somostú", escribía el fotógrafo en Instagram junto al retrato de Lily-Rose para la campaña.

Por: Bang Showbiz