Emma Watson quiere dedicarse a estudiar filología Inglesa

Aunque el año 2013 ha sido muy prolífico para la trayectoria cinematográfica de Emma Watson, quien recibió muy buenas críticas por su participación en la última cinta de Sofia Coppola 'The Bling Ring', la joven actriz británica no quiere descuidar la carrera universitaria que cursa en la universidad estadounidense de Brown y, por ello, a partir de ahora dejará de lado su faceta artística para volver a concentrarse en los libros. "Emma ha recibido muchas ofertas para el año que viene, al igual que cuando decidió volver al cine con mayúsculas, pero eso no significa que haya renunciado del todo a su vida universitaria. Por eso, en 2014 Emma estará más enfocada a la culminación de sus estudios de Filología Inglesa en Brown y dejará el cine un poco más aparcado. Simplemente no puede hacerlo todo, y este año la carrera se convertirá en su máxima prioridad", reveló al diario Daily Mirror una fuente cercana a la artista.

La famosa intérprete está convencida de que puede compaginar con maestría las dos ocupaciones más importantes de su vida, al igual que hizo durante los 10 años de rodaje de la saga de 'Harry Potter' y en 2012 cuando filmó 'Las ventajas de ser un marginado', pero también es consciente de que eso le llevará a pasar algunas temporadas alejada de la gran pantalla para dedicarse en exclusiva a la preparación de los exámenes.

"Cada año que pasa le está costando más combinar ambas actividades, por lo que sabe que la mejor opción para finalizar todo lo que se propone es organizar su agenda de forma que, por un lado, pueda pensar solo en sus estudios cuando sea pertinente y, por otra parte, pueda rodar nuevas películas cuando la presión de la carrera sea algo más llevadera", indicó el mismo informante.

