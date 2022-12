Emma Watson es feminista desde niña

Pese a su juventud, Emma Watson conoce de primera mano la degradante sensación de ser víctima de ataques sexistas y de las consecuencias de la discriminación por género, según ella misma contó en su discurso dentro de la campaña por la igualdad 'HeForShe' de Naciones Unidas (ONU), donde la actriz sostiene el cargo de embajadora de buena voluntad.

"Cuando tenía 8 años, no entendía que me llamaran 'mandona' porque quería dirigir las obras de teatro que interpretábamos frente a nuestros padres. Pero a los chicos no se les decía nada. Cuando tenía 14 empecé a ver las diferencias entre sexos en los medios de comunicación; a los 15 mis amigas comenzaron a dejar los equipos deportivos en los que jugaban, porque no querían tener músculos de chico; y cuando cumplí 18, mis amigos chicos no eran capaces de expresar sus sentimientos; así que decidí que yo era feminista", confesó en su discurso a los asistentes, entre los que se encontraban los actores Kiefer Sutherland y Forest Whitaker.

Además, la intérprete británica observó cómo con el paso de los años la percepción del feminismo ha ido cambiando y tomando un erróneo matiz de agresividad y violencia.

"En una reciente investigación he visto que la popularidad del feminismo se ha visto reducida. Las mujeres eligen no identificarse como feministas. Aparentemente, yo estoy en la lista de mujeres cuyas expresiones son demasiado fuertes, 'demasiado agresivas', 'marginales y antihombres', poco atractivas incluso. ¿Por qué el mundo se ha vuelto tan incómodo? Me designaron hace seis meses y cuanto más he hablado sobre el feminismo más me he dado cuenta de que luchar por los derechos de la mujer se ha vuelto sinónimo de odio a los hombres", declaró.

Sin embargo, la actriz no solo cree que sea el sector femenino el que necesite de un apoyo extra por parte de instituciones como la ONU, sino que considera que la masculinidad de un hombre también se ve atacada cuando expresa sus sentimientos de una manera abierta.

"Tanto hombres como mujeres deberían sentirse totalmente libres de ser sensibles. Tanto hombres como mujeres deberían sentirse totalmente libres de ser fuertes. Si dejamos de definirnos los unos a los otros por lo que no somos y comenzamos a definirnos por lo que somos, podemos ser más libres, y esto es para lo que 'HeForShe' trabaja. Para la libertad", señaló.