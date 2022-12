Emma Watson desmiente su supuesta relación con el príncipe Enrique

La actriz Emma Watson ha tenido que pronunciarse en su cuenta de Twitter para acallar los rumores que aseguraban que el príncipe Enrique y ella mantenían una relación.

"MUNDO ¿Recordáis esa breve charla que tuvimos acerca de no creerse todo lo que los medios publican?", escribió.

Para más tarde añadir con humor el enlace a un vídeo de la película de Alfonso Cuarón de 1995 'La princesita' y un mensaje: "Además... casarse con un príncipe no es prerrequisito para ser una princesa".

En los últimos días se han extendido como la pólvora los comentarios que aseguraban que Emma y el nieto de la reina Isabel II habían disfrutado de varias citas secretas juntos desde que la actriz pusiera punto y final a su relación con el jugador de rugby Matthew Janney a finales del año pasado. Según publicaba la revista australiana Woman's Day, el príncipe habría comentado a varios amigos comunes su deseo de conocerla, y a través de un correo electrónico el simpático pelirrojo le habría invitado a salir, eso sí, junto a otros 12 amigos, para que Emma no se sintiera incómoda.

"Enrique no quería que ella se sintiera en el punto de mira. Además, una fiesta también demuestra que es divertido y no tan formal. Él está rendido ante ella, y no solo por su físico", explicaba una fuente anónima a la publicación.

