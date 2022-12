Emma Stone y Joaquin Phoenix estarán en lo nuevo de Woody Allen

Emma Stone y Joaquin Phoenix serán los protagonistas de la nueva película -aún sin título- de Woody Allen, cuyo rodaje comenzará en julio, según informa The Hollywood Reporter.

Esta será la primera vez que Phoenix trabaje con Allen, no así Stone, quien repite con el prestigioso director, con quien ya trabajara en 'Magic in the Moonlight', cinta cuyo estreno tendrá lugar el próximo mes de julio y en cuyo reparto también figura el británico Colin Firth. La película centra su trama en la Francia de los años 20 cuando un ciudadano inglés se ve envuelto en el descubrimiento de una estafa. Esta es la segunda ocasión en los últimos años que Allen rueda en el país galo, tras 'Midnight in Paris'.

Publicidad

Con la decisión de repetir con Stone, la artista estadounidense entra a formar parte de ese grupo de actrices fetiche a las que Allen recurre en repetidas ocasiones para sus proyectos profesionales, como ya hiciera con Scarlett Johansson o Dianne Wiest.

Actualmente Stone se encuentra promocionando lo nuevo del hombre araña, 'The Amazing Spider-Man 2', en la que comparte pantalla con su novio Andrew Garfield.