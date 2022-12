Emma Stone y Andrew Garfield ya tendrían todo listo para casarse

El amor de la guapa pareja formada por Emma Stone y Andrew Garfield, quienes comenzaron su relación en 2011 y quienes se cree que dieron paso al compromiso el pasado mayo, podría quedar sellado para siempre con su matrimonio este mismo verano en Roma (Italia).

"Andrew estaría feliz con una boda por lo civil. Pero Emma quiere algo más para el recuerdo", contó una fuente a la edición estadounidense de la revista OK! quien también aseguró que la actriz de 26 años ya tiene pensado el vestido que desea para su ceremonia, evento que quiere que sea superprivado, con tan solo 25 amigos y familiares.

No es la primera vez que suenan campanas de boda para la pareja. Ya ocurrió a finales de 2013.

"Quieren casarse y tener familia. Están hablando de ello. Están muy enamorados", contaba por entonces un amigo a Us Weekly.

Por su parte Emma reconoció recientemente ser una adicta al trabajo, que dice 'sí' a todos los proyectos que le ofrecen en Hollywood ante el temor de que no la vuelvan a llamar.

"Creo que tengo siempre muy presente que no será siempre así y de hecho, no ha sido siempre así. Ha habido periodos de tiempo en los que sentía que lo natural para un actor era tener la sensación de que cuando terminabas algo ya nunca más te iban a dar más trabajo. Y esa sensación nunca termina de perderse. Realmente no importa que es lo último que has hecho. Siempre sientes como si tuvieras los dedos cruzados y estuvieras esperando a ver lo que va a pasar. Por todo eso creo que nada dura más de seis meses. A lo mejor esto está sonando horriblemente negativo...", reflexionaba en la revista Loaded.

Por: BangShowbiz