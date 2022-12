Emma Stone teme que su carrera interpretativa no dure mucho

Lo último que debería preocupar a una flamante candidata al Óscar como Emma Stone -nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en 'Birdman'- es el futuro de su carrera profesional. Sin embargo, la joven intérprete nunca ha sido capaz de desprenderse de la sensación de que su fama y las ofertas de trabajo podrían esfumarse de la noche a la mañana, por lo que trata de aprender lo más posible mientras todavía puede.

"Todo esto ha sido maravilloso pero también todo un desafío, y con [mis personajes en] 'Birdman' y 'Cabaret' he explorado registros a los que no me había acercado nunca antes. Me siento afortunada de poder hacerlo, y no sé cuánto durará esta oportunidad, así que estoy intentando aprender tanto como pueda mientras pueda", explicó a la revista Psychologies.

Publicidad

Independientemente de qué le tenga preparado el destino, Emma se considera "afortunada" por haber tenido clara su vocación de actriz desde los 11 años.

"Soy de Phoenix, Arizona, y ese fue un lugar muy agradable para crecer. Había un teatro para niños y jóvenes en el que pude jugar a improvisar desde muy pequeña. Tenía 11 años cuando empecé. Saber cuál es tu pasión a esa edad, bueno, tuve mucha suerte. Creo que ya sabía que quería actuar cuando tenía 7 años, en mi primera obra escolar", confesó.