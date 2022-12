Emma Roberts no quiere 'gente tóxica' en su vida

El último cumpleaños de la actriz Emma Roberts (24) el pasado mes de febrero supuso un punto de inflexión en su vida, ya que desde entonces se ha dedicado a eliminar las malas influencias y la negatividad de su entorno, comenzando por sus grupos de amigos.

"Desde que cumplí los 24 realmente quiero limpiar mi vida de personas tóxicas. Solo me rodeo de gente con amigos y con trabajo. Personas que me hacen sentir segura y feliz, que me hacen reír. De esta manera consigo que las cosas malas no me afecten tanto", explica la actriz a la revista People.

Publicidad

Pero esa no es la única mejora que Emma ha introducido en su vida. La joven también ha dejado de leer los comentarios hirientes sobre ella en las redes sociales en un intento de formarse una imagen más positiva sobre sí misma.

"Supongo que hieren mis sentimientos, así que intento no leer ese tipo de cosas. Me enfadan más cuando son sobre mis amigos o sobre mi hermana. Mi hermana tiene 14 años y no quiere que suba ninguna foto juntas porque cree que la gente dirá cosas hirientes sobre ella. Eso me rompe el corazón", añade.