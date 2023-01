Emma Roberts está considerando dejar de actuar

La actriz Emma Roberts ha revelado que está pensando en redirigir su carrera cinematográfica poniéndose detrás de las cámaras porque a veces desea poder ir al trabajo sin que importe el aspecto que tenga.

"Creo que a medida que me vaya haciendo mayor, llegará un momento en el que quiera dejar de estar frente a la cámara y trabajar más detrás de ellas. Me encantaría producir y quizá escribir. Es algo que pensé mucho durante el rodaje de 'Scream Queens', donde cada mañana tengo que ponerme minivestidos y tacones y dejar que me maquillen y me arreglen el pelo. Pensé que estaría bien aparecer un día en el trabajo sin que mi aspecto importara. Estaría bien escabullirse de eso por un tiempo", contó a la revista Allure.

Publicidad

Está claro que Emma no tiene ningún problema en mostrarse al natural, no en vano recientemente hizo un posado sin ningún retoque fotográfico.

"Puedes aparecer sin necesidad de retocarte con Photoshop o Facetune. Está bien decir: 'Oh, salí mal en esa foto pero fue un día muy divertido'. También quería mostrar a la gente que sí, hay una Emma Roberts, ¡pero también está Emma! Que significa: 'Sin alfombras rojas. Sin peinar. Sin maquillar'. Tengo un pecho pequeño, de copa B. Ni siquiera puedo ponerme sujetadores de Victoria's Secret, ¡son demasiado grandes! Así que me levanto en defensa de las chicas con poco pecho", añadió a la publicación.