Emma Roberts dio la bienvenida al 2016 junto a Evan Peters

Ajenos a los rumores sobre su posible reconciliación, Emma Roberts y Evan Peters -quienes rompieron su compromiso el pasado junio- decidieron dar la bienvenida al 2016 en Malibú, en una vivienda alquilada en Airbnb por 4.500 dólares.

"La manera perfecta de empezar 2016", tuiteó Emma.

Según Page Six, la pareja no intentó ocultar sus muestras de afecto y fue vista de la mano dando un paseo por la playa, así como visitando el centro comercial Malibu Country Mart y un Starbucks de la zona.

Pero pese a haber retomado su amor, ni Emma (24) ni Evan (28) estarían pensando en pasar por el altar.

"No están prometidos, pero volvieron juntos hace dos meses", asegura una fuente en el diario.

Evan dio muestras de que algo había cambiado entre la pareja al hablar el pasado octubre sobre la actriz de 'Scream Queens'.

"Es realmente genial", contó a People.

Y cuando fue preguntado acerca de su relación, el joven levantó los pulgares tímidamente.

"Simplemente la quiero", añadió.

Evan comenzó a salir con Emma en 2012 y le pidió matrimonio en diciembre de 2013, un compromiso que llegó a su fin el pasado verano tras una separación que se calificó de "amistosa".

"Han pasado por muchas cosas bonitas juntos pero al final no pudieron conseguir que funcionara. La ruptura fue amistosa, no hubo nada de drama de por medio. Emma y Evan incluso siguen siendo amigos", contaba una fuente a Just Jared.

Por: Bang Showbiz