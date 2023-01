Emma Bunton lleva desde 2011 comprometida, pero no quiere casarse

Aunque la ex Spice Girl se comprometió con el cantante Jade Jones -padre de sus hijos Tate (4) y Beau (8)- en 2011, la pareja aún no ha empezado a planear su gran día porque casarse no es su prioridad en este momento.

"No, no estamos planeando la boda. No es para mí, no todavía. Llevamos juntos 17 años, somos unos amigos increíbles y no pasa nada malo entre nosotros. Estamos felices de la forma en la que estamos. Somos los dos acuario, por lo que somos muy malos organizando cosas. Estamos ocupados con otras cosas. Y obviamente también tenemos a los niños", contó al Daily Mirror.

La cantante de 39 años está tan ocupada conciliando su papel de madre y su trabajo como presentadora en la radio británica que no ha tenido tiempo de pensar qué tipo de vestido de novia llevará cuando finalmente decida casarse.

"Ni siquiera tengo una idea en mi cabeza del vestido de novia. Algunas chicas saben lo que quieren, pero yo no tengo ni idea. Creo que las bodas de otras personas son divertidas, siempre está bien arreglarse", añadió al diario.

Por: Bang Showbiz