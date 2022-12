Eminem llama 'fea' a Khloé Kardashian en su última canción

El popular rapero estadounidense Eminem ha arremetido contra la pequeña de las hermanas Kardashian en su último sencillo, 'Berzeck' --parte de su próximo disco 'MMLP2'--, donde se refiere a la estrella televisiva como "la fea de las Kardashian" al mismo tiempo que ataca a su marido, el baloncestista Lamar Odom, por haberse casado con ella.

La letra del tema reza: "Dicen que el amor es más fuerte que el jarabe de la tos y el Porexpan. Pero yo lo único que sé es que caí dormido y me desperté en Montecarlo con la fea de las Kardashian a mi lado. Lamar O, perdón, pero parece que tú y yo hemos bajado el listón".

Publicidad

Esta no es la primera vez que Eminem se ceba con la familia Kardashian ya que en su tema 'We Made You', lanzado en el año 2009, el controvertido rapero ponía en tela de juicio la feminidad de Kim Kardashian.

"Dios mío, creo que Kim Kardashian es un tío [un hombre]. Pisoteó a un hombre que preguntó si podía poner las manos en su masivo culo. Apriétalo, hazlo botar y pásaselo a un colega", cantaba Eminem en el polémico tema.

Este nuevo revés viene en uno de los peores momentos en la vida de Khloé, quien lucha actualmente por intentar salvar su matrimonio después de que la rumorología apuntara a que Lamar le había sido infiel en numerosas ocasiones con distintas mujeres, un detalle comparado con la seria adicción que tiene el jugador de baloncesto a la cocaína.

Por: Bang Showbiz