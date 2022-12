Emily Blunt recuerda con orgullo los elogios de Meryl Streep

La actriz Emily Blunt no sabía cómo festejar su alegría después de que Meryl Streep dijera que es "la mejor actriz joven con la que he trabajado en los últimos tiempos, y tal vez la mejor con la que nunca vaya a trabajar", tras compartir rodaje con ella en el año 2006 en la película 'El diablo viste de Prada', ya que desconocía que la veterana actriz le tuviera tanta estima.

"Todavía no me lo creo [el cumplido]. Fue increíble cuando lo oí. Me puse a bailar pero luego te das cuenta de que tienes que esforzarte y estar a la altura", declaró la actriz a la revista Edit.

Emily ha vuelto a trabajar con Meryl en su último largometraje, la película musical 'Into the Woods', y aunque reconoce que es el mejor papel que le han dado hasta ahora, le hubiera gustado cantar mejor.

"Bueno, obviamente creo que podría haber sido mejor en el canto, pero es el mejor papel que me han dado nunca. Tiene todo lo que puedes desear como actor: conflictos, humor, emoción y empatía. E intensidad. Todo".

Emily - que interpreta a la esposa del panadero en la película - estaba embarazada de su primer hijo, Hazel, que ahora tiene 10 meses, durante el rodaje, y tuvo dificultades para ocultar su estado durante los últimos días de rodaje de la película.

"En cierto modo este papel era el único en Hollywood que podría haber hecho, porque no importaba si yo estaba un poco grande - la mujer del panadero come un montón de bollos. Pero al final del rodaje estaba embarazada de unos siete meses y me iba ocultando detrás de cada árbol en el bosque", concluyó Emily.