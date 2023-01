Emily Blunt aún no es capaz de hablar sobre las infidelidades de su ex Michael Bublé

Aunque ya han pasado siete años desde el final de su relación con Michael Bublé, la actriz Emily Blunt todavía no se ve capaz de hablar sobre las supuestas infidelidades por parte del cantante que provocaron su ruptura, porque todo fue demasiado "complicado".

Cuando le preguntaron cómo había asimilado las especulaciones en torno a su decisión de poner punto final a su romance con el canadiense, Emily confesó a Howard Stern de la emisora SiriusXM: "No lo sé, es muy complicado. Nunca quiero hablar sobre ese tema. No soy capaz".

Publicidad

Sin embargo, la intérprete -que compartió tres años de su vida con Michael, en los que asegura que se lo pasó "muy bien"- todavía siente un gran cariño hacia la familia Bublé.

"Adoraba a su familia, todavía lo hago. De verdad", añadió.

Michael Bublé siempre ha sido el primero en reconocer que su historial sentimental no ofrece una imagen favorecedora de él, ya que antes de casarse con su mujer, la argentina Luisana Lopilato, solía comportarse como un "capu**o inconsciente" con sus parejas sentimentales.

"Era un capu**o inconsciente, y no tuve cuidado con el corazón de las mujeres con las que salía. Pero el karma me devolvió la jugada. Me patearon el c**o y el corazón, y me dolió tanto que consiguió que me mirara en el espejo. No quería que volviera a suceder", reconocía el canadiense en una entrevista a eTalk.