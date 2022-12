Emilio Estefan llevaba 'unos pantalones muy cortos' cuando conoció a Gloria

Por suerte para la música latina en general y para el clan Estefan en particular, la cantante Gloria Estefan no se dejó guiar por la primera impresión cuando conoció a su marido Emilio, quien había elegido justo aquel día para ponerse unos shorts demasiado cortos para el gusto de la que sería su futura mujer.

"Nos conocimos por accidente y me invitó a unirme a la banda [Miami Sound Machine]. Emilio llevaba puestos unos pantalones muy, muy cortos y vino con su acordeón. A mí me encantan las manos, me encanta mirar las manos de la gente porque creo que cuentan una historia. Él tiene unas manos y unas piernas preciosas. Los pantalones cortos, por el contrario, estaban un poco fuera de lugar. Más tarde me enteré de que su madre se los había hecho con lo que parecía ser un sofá", explica divertida la intérprete en el primer episodio del documental 'The Journey to Broadway', centrado en la creación de su musical 'On Your Feet'.

El matrimonio ya ha anunciado que este último proyecto profesional desvelará algunos aspectos hasta ahora desconocidos de su vida privada, como por ejemplo que a Emilio le costó enormemente ganarse el visto bueno de la madre de Gloria, a pesar de ser en gran parte el responsable de que su hija se convirtiera en una de las mayores estrellas de la música latina.

"El musical mostrará todo lo que pasamos nosotros y que mucha gente no sabe. En las funciones previas el público al principio lloraba, pero al final todo el mundo bailaba. La música nueva fue escrita por mi hija y eso me da mucha alegría. Además, habrá cosas que no se sabían, como ver cuánto no me quería mi suegra", revelaba el productor musical a su paso por la Feria Internacional de Cine en Guadalajara, México, según se hizo eco el periódico El Universal.

Por: Bang Showbiz