Emilio Estefan es tan sabio como una 'galleta de la fortuna'

El productor musical Emilio Estefan no se reprime a la hora de repartir consejos entre los jóvenes artistas a su cargo y tiene una forma muy peculiar de hacerlo: en forma de frases cortas y memorables que a la joven actriz Ana Villafañe -protagonista del musical 'On Your Feet', basado en la vida de Emilio y su mujer, Gloria Estefan- le recuerdan siempre a los mensajes de las galletas de la fortuna.

"Emilio es muy sabio, yo siempre digo que habla como una galleta de la fortuna, porque todo lo que dice debería quedar escrito en un libro. Tengo una lista de borradores en mi Twitter con citas suyas. Una de mis favoritas es: 'Solo tienes una vida, una oportunidad para hacer las cosas bien'. Dice cosas por el estilo en medio de una conversación cualquiera. Es muy inspirador estar cerca de él y verle vivir la vida del modo en el que lo hace", explica Ana al portal Latin Times.

Pero Emilio no es el único que disfruta haciendo de mentor para las nuevas generaciones. Gloria también se ha volcado con Ana -que se encarga de interpretarla en su musical- para ayudarle a lidiar con su nueva fama, con lo que ha conseguido ganarse el respeto y la admiración de la artista.

"En cuanto a Gloria, ella es una estrella del rock, pero es muy relajada, muy normal y maternal. Me ha dado un montón de consejos sobre cómo mantener los pies en la tierra, y creo que por eso tiene tanto éxito, porque no se ha perdido a sí misma. Los dos han permanecido fieles a sí mismos, a su cultura, como individuos y como pareja. Gloria no ha tenido que atravesar distintas fases y reinventarse a sí misma constantemente. Es una diva de verdad, pero no se comporta como una".