Emeraude Toubia se sintió 'una princesa' en su primera alfombra roja con Prince Royce

Aunque la actriz Emeraude Toubia es una recién llegada a Hollywood, ya se ha convertido en toda una experta a la hora de jugar al despiste cuando se trata de responder preguntas escabrosas sobre su vida sentimental y más en concreto sobre su supuesta relación sentimental con Prince Royce, un arte en el que demuestra una destreza que ya querrían para sí muchas estrellas veteranas. Aunque sí que es capaz de reconocer que se sintió como "una princesa" durante su primera aparición pública con el cantante el pasado mes de noviembre en la gala de los Latin Grammy celebrada en Las Vegas.

"Me invitó a los Grammy, paseamos juntos por la alfombra roja, fue muy agradable. Ese día me sentí como una princesa. Él es un chico al que admiro mucho. Es alguien que lucha por sus sueños, que nunca se rinde. Me gusta rodearme de gente que tiene sueños y que lucha por ellos cada día. Creo que es un gran modelo a seguir para los chicos y las chicas jóvenes. Creo que su carrera es impecable y me encanta su música. Es un chico que conozco desde hace mucho tiempo, que aprecio mucho y además admiro todo lo que ha hecho", afirma en una entrevista a Latina.

Publicidad

Esa misma política de evasivas es la que aplica Royce cuando le preguntan por Emeraude, evitando dar respuestas directas.

"Es una chica muy simpática y superbonita. Pero bueno, mis fans saben que ellas son mis novias, todas ellas son mis novias", aseguraba el intérprete en una entrevista a Cynthia Bagué para la cadena Telemundo.