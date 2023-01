Emeraude Toubia quiere ser un ejemplo positivo para los jóvenes

La actriz Emeraude Toubia (26) -de raíces mexicanas por parte de madre y libanesas por parte de padre, aunque nació en Canadá y se crió en Brownsville (Texas)- intenta siempre dar lo mejor de sí misma en toda situación para hacer justicia a la educación que recibió de su familia.

"Me siento muy orgullosa de donde vengo. Me siento muy orgullosa de mi familia y lo demuestro. Intento ser la mejor versión posible de mí misma, bien sea actuando o a nivel personal", afirmó en una entrevista a Teen Vogue.

Por eso, a la intérprete le gusta poder ser ahora un ejemplo a seguir para otros jóvenes con una herencia mixta aprovechando la fama que le ha reportado su papel de Isabelle en la serie 'Shadowhunters: The Mortal Instruments'.

"Una de las cosas que más feliz me hace es que hay muchos fans que me escriben, de Estados Unidos y de otros lugares, diciéndome: 'No puedo identificarme con nadie en televisión, pero Isabelle es uno de mis personajes favoritos y me alegro de que te escogieran a ti [para interpretarlo] porque me puedo identificar contigo'. Pueden hacerlo porque comparten los mismos sueños o porque son latinos o de Oriente Medio, o por cualquier otra cosa. Eso es lo que me anima y me hace seguir adelante", explicó.

En especial, a Emeraude le preocupa el ejemplo negativo que transmiten los programas de telerrealidad a las jóvenes, animándolas a ser competitivas y crueles entre ellas.

"Me da la impresión de que con todos los realitys que hay en televisión las jóvenes no tienen claro cuál es el mejor ejemplo a seguir. En la televisión aparecen muchas chicas peleándose, y las jóvenes probablemente piensan: '¿Se supone que tengo que ser cruel con mis amigos en la escuela o convertirme en una abusona?'. Yo fui víctima de bullying en el colegio, así que creo que necesitamos más chicas en televisión que sean un ejemplo positivo, y me alegra que eso esté sucediendo".