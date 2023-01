¡Embarazada! Irina Shayk hace historia en el desfile de Victoria's Secret

A pesar de que la modelo Irina Shayk sigue sin confirmar ni desmentir los rumores de que está esperando su primer hijo junto al actor Bradley Cooper, su participación este miércoles en el prestigioso desfile de Victoria's Secret ha confirmado lo evidente: que la rusa luce una discreta pero ya abultada barriguita que nunca antes había tenido.

La guapa maniquí se subió a la pasarela de la prestigiosa marca de lencería para mostrar un sugerente conjunto de encaje rojo, aunque parte de su impresionante silueta quedaba cubierta por una especie de batín de lentejuelas del mismo color que disimulaba estratégicamente la zona del abdomen y redirigía toda la atención a sus piernas.

La modelo de 30 años comenzó su relación sentimental con el actor poco después de poner punto final a su romance de cinco años con el futbolista Cristiano Ronaldo en algún momento de finales de 2014. De confirmarse la noticia de su embarazo, sería el primer hijo tanto para Irina como para Bradley, que en su caso sí ha estado casado anteriormente -la modelo- durante apenas un año con Jennifer Esposito.

Por su parte, Irina nunca había ocultado su deseo de convertirse en madre antes o después para cumplir uno de los grandes objetivos de su vida, formar una familia, ya que al igual que su pareja siempre le ha dado mucha importancia a los lazos que mantiene con la suya propia.

"Creo que la familia es nuestra razón de ser. Me encanta mi trabajo y es muy importante para mí, disfruto mucho con lo que hago, pero no es lo más importante de mi vida. Mi familia, mis amigos y la gente a la que quiero lo es", aseguraba la impresionante maniquí a la revista Hello! para dejar claro que su vida personal y su deseo de convertirse en madre eran más prioritarios que su carrera.

"No creo que exista un momento perfecto para ser madre, me parece que lo esencial es tener a tu lado a la persona correcta. Mi hermana tuvo a su bebé cuando tenía 22 años, pero ella sentía que estaba preparada. Yo voy a cumplir 31 años el próximo enero, así que puede que en breve lo esté yo también. No sé, el tiempo lo dirá", aclaraba.

