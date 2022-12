Elton John mantuvo un romance con un espía ruso

El popular cantante Elton John reveló que durante su viaje a la URSS en 1979 para dar un concierto junto al percusionista Ray Cooper, intimó con un agente del servicio secreto del país, sin saber que el espía únicamente trataba de demostrar la homosexualidad del artista --tema extremadamente delicado en la extinta Unión Soviética-- y de dar cuenta de cada uno de sus pasos por territorio soviético.

"Fui a Rusia en 1979 y sabía que me estaban espiando. Me asignaron un intérprete del que sospechaba. Finalmente acabé practicando sexo con él en el tejado del hotel en el que me alojaba", reveló el artista al periódico The Observer.

Las declaraciones de Elton John --casado con el productor David Furnish y padre de dos niños, Zachary y Elijah-- salen a la luz tres meses antes de su próximo viaje a Rusia, en el que se unirá a las protestas del colectivo gay contra las leyes homófobas del país, en las que tendrá una participación activa.

"Viajaré a Moscú en diciembre. Tengo que ir, aunque voy a cuidar mis palabras. No creo que puedan evitar las protestas, ¿qué van a hacer? ¿Van a detener a todos los que quieran entrar en el país y a los artistas rusos? No creo", explicó el intérprete al mismo medio.

La estrella quiere ayudar en todo lo posible al colectivo homosexual ruso, ya que se siente plenamente identificado con ellos --Elton John fue víctima de críticas en la década de los 80 al declararse abiertamente gay-- y no acudir a esa cita le provocaría un profundo sentimiento de culpabilidad.

"Como gay que soy no puedo dejar a esos hombres y mujeres solos, sufriendo. Tengo que ir para apoyarlos. No sé qué va a ocurrir, pero lo único que sé es que tengo que ir", aclaró.

Por: Bang Showbiz