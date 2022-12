Elton John: 'Jesucristo aprobaría el matrimonio gay'

El veterano Elton John no podría estar más ilusionado estos días ante su inminente boda con el cineasta David Furnish, con quien adoptó a sus hijos Zachary y Elijah, pero esa emoción también le ha servido para sacar su lado más reivindicativo y, en concreto, para defender a toda costa el matrimonio entre personas del mismo sexo como un símbolo más del "amor" que "Jesucristo predicó" entre sus discípulos y seguidores.

"Si Jesucristo estuviera vivo hoy en día y estuviera tan convencido de sus ideales como lo estaba entonces, celebraría el matrimonio homosexual con el mismo entusiasmo que cualquier otro tipo de boda, porque estas uniones no dejan de representar el mismo amor, la compasión y el perdón que él tanto predicaba. Al fin y al cabo, el matrimonio no deja de ser la expresión de lo mejor que tenemos en este mundo, y creo que la Iglesia debería centrarse en promover ese intercambio de sentimientos en lugar de condenarlo", aseguró el intérprete en una entrevista al canal Sky News.

Sin embargo, el extravagante artista está convencido también de que el Cristianismo, y la Iglesia Católica en particular, merecen cierto "respeto" por haber tratado de protagonizar una tímida evolución que se acomodara a las necesidades de la sociedad del momento , aunque al mismo tiempo expresa que todavía "queda mucho camino que recorrer" para llegar a una época en la que la homosexualidad deje de estar estigmatizada por el clero y las autoridades religiosas.