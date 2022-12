Elsa Pataky y Chris Hemsworth se dividen entre sus tres hijos

La actriz madrileña Elsa Pataky todavía no se ha dejado ver públicamente desde que diera a luz a sus mellizos Tristan y Sasha el pasado 18 de marzo, pero su apuesto marido, el actor australiano Chris Hemsworth, ha dado una buena muestra de lo bien coordinados que están en su entorno familiar al dedicar unas horas de diversión a su primogénita, India Rose, mientras la intérprete cuida en casa de los recién nacidos. Dispuesto a exprimir al máximo el soleado día que se les presentó en Malibú (California), el protagonista de la saga 'Thor' salió a dar un paseo con su pequeña y varios amigos, para disfrutar después de una suculenta comida en una de las terrazas situadas en el paseo marítimo. Probablemente, la duración de la caminata se redujo un poco más de lo previsto en el momento en que India Rose decidió que ya había andado demasiado y que ya era hora de que su padre le cogiera en brazos. La relajada jornada de la que disfrutaron padre e hija en solitario podría explicarse con la necesidad de tener contenta a la pequeña ahora que ya no es el centro de atención del hogar, tras el revuelo que ha generado la llegada de sus dos hermanitos. Tanto es así, que Elsa confesaba recientemente que por el momento está aprovechando la habitación de juegos de India como centro neurálgico de sus nuevas responsabilidades como madre, al haberse visto privada de más espacio del que en principio esperaba. "De momento, la habitación [de los bebés] es la misma donde cambio a India y juego todos los días con ella, porque no hemos acabado de organizar el espacio y porque su cama [la de India] todavía la tenemos en nuestra habitación. Estos días utilizo el mismo cambiador que tenía para India, ya que me parece que sigue siendo muy útil, pero he comprado una nueva cuna para que quepan los dos, ¡una bien grande!", aseguró la actriz española en su blog Elsa Pataky Confidential, en la edición digital de Glamour. Aunque la pareja parece haberse dividido en sus tareas familiares para maximizar el tiempo que dedican a sus tres hijos, la familia al completo también disfruta de inolvidables momentos juntos en la intimidad de su hogar, principalmente en la cama de matrimonio que se ha convertido ahora en lugar de juegos y diversión para todos los miembros del clan Hemsworth-Pataky. "El mejor momento del día para mí es la mañana, cuando nos despertamos los tres juntos en la cama y retozamos unos minutos antes de levantarnos y ver a los bebés. A partir de ahora, dormir juntos será más difícil de hacer porque vamos a ser demasiados, pero haremos lo que podamos. De hecho, ya estoy echando un vistazo a las camas más grandes que se puedan comprar", revelaba anteriormente en el mismo espacio.