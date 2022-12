Elsa Pataky no se plantea tener más hijos

La actriz Elsa Pataky no podría irradiar más felicidad en su faceta de madre de tres adorables hijos, la pequeña India Rose (2 años) y los recién nacidos Tristan y Sasha, pero eso no significa que tenga intención de seguir ampliando la familia en el futuro inmediato. Tanto es así, que la famosa intérprete asegura con rotundidad que no se plantea tener más niños, al menos hasta que todos sus pequeños empiecen a ir al colegio, aunque jamás se atrevería a descartarlo por completo.

"De momento no tengo pensado tener más hijos, pero nunca se puede decir nunca jamás. Cuando llegue el momento de llevar a los peques al cole me lo plantearé con más tranquilidad. Lo que más me importa ahora es mantener la familia unida, por lo que los niños siempre viajarán con nosotros", desveló en su blog de la revista ELLE 'Elsa Pataky Confidential', respondiendo así a la pregunta de una admiradora.

La guapa intérprete se encuentra estos días disfrutando de unos agradables días en Londres junto a su familia y, como ella misma asegura, no duda en hacer gala de su simpatía con los viandantes que se paran a saludarla por la calle. Sin embargo, Elsa afronta la constante presencia de los paparazzi con una actitud radicalmente diferente, ya que no soporta convertirse siempre en el indiscreto objetivo de los reporteros gráficos.

"La gente suele ser bastante educada y se acerca con mucho cariño, por lo que no me molesta. Lo que me molesta realmente son los paparazzi, esos sí que no te dejan vivir tranquila, siguiéndote a cada paso y haciendo públicos momentos que deberían ser privados", explicó a continuación.

Pese a las experiencias contradictorias que ofrece la fama, la esposa del apuesto Chris Hemsworth no ha dejado de poner de manifiesto que vive una de las etapas más satisfactorias de su vida desde que decidiera mudarse a Los Ángeles. Afincada desde hace años en la soleada ciudad californiana, un lugar del que ahora confiesa estar enamorada, Elsa reconoce que sus primeros meses en la meca del cine no fueron tan placenteros al estar llenos de grandes retos para ella.

"Al principio Los Ángeles fue una ciudad muy dura para mí, puesto que el estilo de vida es muy diferente al nuestro, la forma de socializar no tiene nada que ver. Pero siempre he pensado que si quieres lograr algo o perseguir tus sueños hay que sacrificarse de alguna manera. Todo depende de lo que sea más importante para ti", apuntó en su espacio personal.

Quizás sean esas vivencias las que se anime a plasmar en el libro que está escribiendo actualmente, un proyecto que ha confirmado -aunque sin dar ninguna pista de la temática- a través de su blog. "Estoy escribiendo un libro, ya os daré pronto más detalles", aseguró en las mismas líneas, antes de anunciar también que su faceta de escritora no implica que vaya a terminar sus estudios de periodismo.

"Es verdad que no he terminado la carrera y ahora ya no lo voy a hacer. Empecé a trabajar de lo que era mi sueño y lo tuve que dejar porque no tenía tiempo", añadió.