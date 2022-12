Elsa Pataky no renuncia a su espíritu viajero ni por la maternidad

Pese a haber decidido aparcar temporalmente su carrera en la meca del cine, Elsa Pataky no está dispuesta a renunciar también a una de sus grandes pasiones, viajar a los destinos turísticos más famosos del planeta, una afición que ahora trata de inculcar a su hija India Rose (2) y a los mellizos Sasha y Tristan (5 meses) -fruto de su idílico matrimonio con Chris Hemsworth- haciendo que la acompañen en sus viajes siempre que tiene oportunidad. De hecho, Elsa se ha armado de valor para desplazarse con toda su prole desde su hogar en Los Ángeles hasta las playas de Costa Rica para disfrutar de unas vacaciones en familia, todo un desafío teniendo en cuenta la corta edad de los niños.

"A menudo solemos pasar las vacaciones todos los Hemsworth-Pataky, es decir, los hermanos de Chris, mis tres sobrinas, mi hermano y las abuelas. Y a veces incluso se unen algunos amigos. Os podéis imaginar a todo el grupo viajando juntos: ¡nos faltan ojos para vigilar a los seis peques!", confesó en su blog personal en la revista Glamour.

Pero en la agenda vacacional de Elsa no todo son escapadas planeadas a medida de los más pequeños, ya que el pasado jueves se desplazó hasta Shanghái (China) en compañía de su atractivo marido para acudir a la presentación de una nueva línea de relojes, una velada en la que volvió a convertirse en el centro de todas las miradas gracias a su espectacular figura apenas cinco meses después de ser madre por segunda vez, demostrando una vez más los buenos resultados de un régimen alimenticio "sano y equilibrado" y su tradicional afición por la actividad física.

"Estoy preocupada por las consecuencias que puedan tener las informaciones erróneas en la salud de las personas que quieran seguir los consejos que he leído en los medios. Los secretos de mi 'milagrosa' recuperación son más simples de lo que parece. Llevo muchos años haciendo ejercicio con mucha intensidad, así que mi musculatura está muy desarrollada. El cuerpo tiene memoria y me puedo permitir bajar la intensidad de los ejercicios y, ahora, no practicarlo en absoluto por motivos obvios", aseguraba hace unos meses la propia Elsa en su espacio digital, desmontando el mito de su milagrosa recuperación.