Elsa Pataky no mostró en un principio 'interés' por Chris Hemsworth

En un principio la actriz Elsa Pataky no se planteó darle una oportunidad a nivel sentimental a su actual marido y padre de sus hijos, el actor australiano Chris Hemsworth , porque le parecía un hombre demasiado atractivo y no tenía ganas de competir con todas las mujeres que sabía que iban a intentar seducirle.

"Yo al principio dije: 'Este chico no me interesa', porque estaba empezando su carrera, no tenía nada a lo que agarrarse... Yo quería una relación más seria y como él era muy atractivo, pensaba: 'Todas las chicas se le van a tirar encima y entonces qué hago yo'. Lo veía muy complicado, pero él insistió", reveló la intérprete a su paso por el programa 'El Hormiguero' de Antena 3.

La pareja -que tiene tres hijos: India Rose (2) y los gemelos Sasha y Tristan (1)- se conoció en una "cita a ciegas" a través de la profesora de inglés que tenían en común, pero en un principio las cosas no funcionaron entre ellos debido a sus respectivos compromisos profesionales.

"Fue una cita a ciegas. La persona que teníamos de coach para el acento -él estudiaba el acento inglés para hacer la película 'Thor' y yo inglés- nos empezó a hablar a cada uno del otro y a mí me decía que tenía que conocer a ese chico, pero yo le decía siempre que me dejara en paz. Pero luego nos enseñó fotos y yo pensé: 'Este chico no está nada mal'. Empezamos a hablar por teléfono y dijimos que íbamos a quedar un día, pero nada más. Luego nos separamos durante bastante tiempo porque tuvimos que hacer cada uno un proyecto".

