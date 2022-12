Elsa Pataky hornea su propia tarta para India Rose

Elsa Pataky lleva varios años demostrando que está decidida a conciliar perfectamente su vida laboral con el cuidado de sus tres hijos, así que no es de extrañar que la actriz no quisiera delegar en nadie a la hora de organizar la reciente fiesta de cumpleaños de su pequeña India Rose (2), hasta el punto de que se encerró en la cocina para realizar ella misma una ostentosa tarta para la celebración.

Eso sí, la intérprete madrileña no quiso hacer una excepción en la equilibrada alimentación que siguen tanto ella como su familia, por lo que en vez de conformarse con cualquier receta habitual de un libro de repostería, Elsa prefirió seguir las instrucciones de su amigo Sergio Perera -reconocido chef que ha trabajado en el prestigioso restaurante El Bulli- para hacer una tarta tan sabrosa como saludable.

"La tarta es muy sencilla de hacer, pero lo más importante es que tiene un sabor increíble que gusta tanto a los peques como a sus papás. Además, es más saludable porque no lleva mucho azúcar y también tiene fruta", aseguró la estrella en su blog personal de la revista Glamour, donde también compartió cada uno de los pasos para realizar el pastel de fresa con el que ella "triunfa" en cada reunión familiar.

Otro de los detalles que no pudo faltar en el cumpleaños de su pequeña fue la típica piñata llena de dulces, aunque en este caso Elsa no especificó si también se había decantado por una versión más saludable de las tradicionales golosinas. Lo importante es que India Rose disfrutó al máximo de la tradición cumpleañera y, pese a su corta edad, no lo dudó un segundo a la hora de empuñar un palo para destrozar la colorida figura.

"India dio buena cuenta de la tarta. Y después, cómo no, descubrió lo divertido que podía ser romper la piñata", confesó la orgullosa mamá, que además aprovechó para agradecer todos los cariñosos mensajes que recibió con motivo del cumpleaños de su primogénita.

Pese a que le cuesta encontrar tiempo libre para salir a la calle por el exigente cuidado que requieren sus mellizos Tristan y Sasha, la actriz pudo disfrutar el sábado pasado de un agradable paseo por la ribera del Támesis (Londres) junto a toda su familia, una salida que demostró que Chris y Elsa siguen tan enamorados como el primer día.