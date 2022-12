Elsa Pataky fotografía a Chris Hemsworth desnudo

El actor australiano Chris Hemsworth mantiene una estrecha amistad con la persona que encarna a su némesis en la saga del superhéroe 'Thor', el intérprete Tom Hiddleston, aunque eso no termina de explicar por qué el marido de Elsa Pataky se atrevió a enseñarle sin ningún tipo de pudor una imagen que le presentaba completamente desnudo.



Semejante revelación se explica por el interés que tenía el guapo actor en mostrar a su compañero de rodaje el pequeño tamaño que tenía su hija India Rose -a quien tuvo con Elsa en 2012 - pocos días después de nacer, como ha querido matizar el propio Hiddleston para dotar de significado a una peculiar anécdota que resume la buena química que existe entre ambos actores.



"No voy a entrar en demasiados detalles porque no quiero que se malinterprete, lo que quiero decir es que durante el rodaje de 'Thor' , Chris y yo desarrollamos una relación totalmente fraternal. Por eso me enseñó una foto que le había hecho su mujer Elsa pocos días después de que naciera su hija: quería mostrarme lo pequeñita que era en ese momento. El problema es que en la imagen él aparece sosteniéndola en brazos y sin ningún tipo de prenda cubriendo su cuerpo. Está bien, es una foto muy inocente pero que resulta extraña cuando hay que explicarlo con palabras", desveló Tom Hiddleston al canal MTV.



Pese al exceso de confianza que Chris demuestra al airear sus intimidades con terceras personas, Hiddleston se alegra al menos de que su afamado compañero le tratara como a alguien de su "familia" al compartir con él alguno de los momentos más especiales de su vida de casado. A su juicio, eso solo pone de manifiesto que la complicidad entre ambos redunda en una mejor conexión interpretativa en la gran pantalla.



"Interpretamos a dos hermanos en la película [Chris da vida al semidios nórdico mientras que Hiddleston encarna a su hermano y enemigo Loki] y eso requería de nosotros una profunda compenetración. Hemos tenido suerte de conectar bien durante el rodaje, porque ese entendimiento no siempre se produce entre los actores, y por eso creo que nuestra relación de amor-odio es tan creíble en la gran pantalla", apuntó.



El hecho de que Chris Hemsworth difunda sin temor aquellas fotografías personales que de él toma la actriz madrileña también deja entrever el deseo que tiene el intérprete de pasar más tiempo con su familia, sobre todo después de que se confirmara que Elsa espera ya su segundo hijo.



"He estado trabajando mucho durante los dos últimos años y ahora necesito bajar un poco la velocidad, estar más tiempo con mi mujer y mi hija y disfrutar de los pequeños placeres de la vida", manifestaba el actor a la revista Details.



Fuente: Bang Showbiz

CONTENIDO RELACIONADO



Chris Hemsworth: "Mi hermano Liam se encuentra bien", tras ruptura con Miley Cyrus

Publicidad