Ellie Goulding: 'Salí con Niall Horan pero nunca con Ed Sheeran'

La cantante Ellie Goulding -quien mantiene una relación con el bajista del grupo británico McBusted, Dougie Poynter- ha confirmado que vivió un breve romance con el One Direction Niall Horan, pero se ha reído de los rumores que dicen que esa relación fue la que inspiró la canción 'Don't' de Ed Sheeran, en la que Ed habla sobre un amigo que mantiene una relación con una de sus novias. Ellie ha asegurado que nunca hubo nada entre ella y el cantante pelirrojo.

"Tuve varias citas con Niall pero nunca estuve en una relación con Ed. No tengo ni idea de dónde ha salido eso y por qué se ha convertido en algo tan gordo. Es frustrante que las artistas femeninas estén constantemente definidas por los hombres con los que han, o no, salido", declaró la artista en el nuevo número de la edición británica de la revista Elle.

Ellie está tan enamorada de Dougie que cree que estarán siempre juntos.

"Él es el definitivo. Ha pasado por mucho y tiene un fondo que me encanta. Cuando era adolescente ya me gustaba pero pensé que estaba fuera de mi alcance: era demasiado guapo para mí. Calvin Harris se ha ofrecido a actuar en nuestra boda. Esto no quiere decir que estemos preparando nada, pero él ya lo ha propuesto", añadía la artista.

Por: Bang Showbiz