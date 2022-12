Ellen Pompeo podría dejar la actuación tras 'Anatomía de Grey'

Pese a que su interpretación de Meredith Grey en 'Anatomía de Grey' la catapultó a la fama hace casi 10 años, Ellen Pompeo (44) no está segura de sentir la necesidad de seguir actuando.

"Siento que estoy dentro de una verdadera transición. No siento que actuar sea increíblemente gratificante para mí. Por el momento en el que me encuentro en mi vida, desde que cumplí los 40 me siento distinta. No quiero trabajar necesariamente para otros", confesó al portal BuzzFeed.

Aunque pudiera parecer que las andaduras de la intérprete después de un hipotético desenlace de la popular serie no supondrían el punto final de su carrera como actriz, lo cierto es que Ellen -casada con Chris Ivery desde 2007 y madre de la pequeña Stella Luna (4)- no descarta sumergirse profesionalmente en otros sectores.

"Nunca digas nunca, no voy a salir y dar uno de esos comunicados diciendo: 'Me retiro después de...' y luego volver en febrero otra vez. Intento tener el corazón, la mente, el espíritu y el alma abiertos a lo que aparezca en mi camino y, lo que sea que esté hecho para mí, así será", reveló.

Sin embargo, para alivio de los seguidores de 'Anatomía de Grey' -serie que Ellen protagoniza junto a Patrick Dempsey-, la pareja de doctores seguirá liderando la serie hasta el final de una posible duodécima temporada de la trama médica cuya grabación aún no ha sido confirmada. Con el inminente estreno de la undécima temporada -el primer capítulo se emitirá el próximo 25 de septiembre en la cadena estadounidense ABC- y la posibilidad en el aire de que la serie continúe, la actriz estaría muy feliz si pudiera seguir metiéndose en la piel de Meredith Grey.

"No sabría decir. Nunca doy nada por hecho, y nunca sería tan arrogante como para asumir que la serie tendrá una duodécima temporada. Si hacemos nuestros trabajos, posiblemente tendremos la suerte de tener otra temporada, pero no lo doy por sentado. Ahora tenemos que hacerles felices [a los fans de 'Anatomía de Grey'] antes que preocuparnos de hacerles felices durante los próximos cuatro años", admitió.