Ellen DeGeneres critica duramente a Caitlyn Jenner por no apoyar el matrimonio gay

A la presentadora Ellen DeGeneres no le ha sentado nada bien que Caitlyn Jenner se mostrara ambigua a la hora de hablar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, llegando incluso a reconocer que en el pasado había estado en contra, durante la entrevista que le realizó recientemente para su programa de televisión.

A Ellen le resulta incomprensible que la estrella del reality 'I Am Cait' espere que la opinión pública acepte y respete su cambio de sexo cuando ella no defiende completamente los derechos de los homosexuales.

Publicidad

"Todavía sigue siendo crítica con el matrimonio gay. Yo digo: 'Quieres que la gente te acepte y te entienda, ¡y eso que resulta muy confuso para el mundo! Pero aun así sigues siendo crítica con los homosexuales y con el matrimonio gay'. Y ella dice: 'Bueno, si la palabra matrimonio es tan importante...'. ¡Lo es! Porque esa es la clave, queremos lo mismo que el resto del mundo", aseguró la presentadora al locutor Howard Stern en la emisora SiriusXM.

Ellen, que está casada con la actriz Portia de Rossi, fue más allá durante su conversación radiofónica afeando la actitud de Caitlyn y comparándola con la suya propia, que sí está dispuesta a apoyarla tras su transición a mujer a pesar de que es algo que no "comprende".

"No bailó conmigo en el programa [como suelen hacer la mayoría de los invitados], no creo que sea de las que bailan. ¡Puede que no bailara conmigo porque soy lesbiana! Fue genial, fue una entrevista maravillosa y estoy muy agradecida de que aceptara venir al programa. Realmente no la conozco y estoy intentando comprenderla mejor porque yo tampoco lo entiendo. Pero también es cierto que quiero que todo el mundo sea feliz. No lo entiendo, sí, pero quiero que ella sea feliz. Y por eso quiero lo que yo deseo para ella también para mí, ¿me entiendes?", comentó Ellen, para rematar su discurso añadiendo: "Caitlyn es republicana y conservadora, y pienso que a muchos republicanos les gustaría ahora que no lo fuese".