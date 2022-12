Ella Eyre no cree que hubiera podido hacer frente al éxito repentino

La cantante Ella Eyre (21) firmó su contrato discográfico en 2012 pero aún está preparando su álbum debut, lo que cree que le ha venido muy bien para desarrollarse como artista. Aunque ¿esperar a que llegue el éxito es algo positivo? "Totalmente. He crecido enormemente como artista durante el último par de años. Esperar al éxito hace que valga más la pena cuando llega. No sé cómo lo habría llevado si hubiera ocurrido de la noche a la mañana, como les pasa a los concursantes de 'Factor X'", explica la artista a la revista OK!

Ella -que actualmente mantiene una relación con el componente de los Rixton Lewi Morgan- ha compuesto todo su disco 'Feline' y encuentra "gracioso" volver a escuchar algunas de las canciones que escribió al inicio de su carrera.

"Yo digo que si viene del corazón irá directo al corazón, y eso es lo que trato de hacer. Nunca he dejado que nadie escriba una canción para mí. Todo trata sobre mis experiencias al ir creciendo. Cosas con las que la gente puede sentirse identificada. Es muy gracioso volver a escuchar cómo lidiaba con las rupturas cuando tenía 16", añade la cantante.