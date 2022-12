Elizabeth Hurley ya no se atreve a llevar minifalda

La guapa actriz Elizabeth Hurley reconoce que aunque le gustan las minifaldas y los pantalones cortos, se siente más cómoda a sus 49 años llevando vaqueros.

"Llevo vaqueros casi todos los días. Me encantan las faldas cortas y los shorts pero esos días ya quedaron atrás para mí", explicó la actriz a la revista HELLO!

A Elizabeth -madre de Damian (13 años) con su exnovio Steve Bing- le gusta terminar el día con un relajante baño, y si ve que puede, dedicará tiempo a sus rutinas de belleza.

"Esté donde esté siempre acabo la jornada inmersa en una bañera llena de aceite. Y mi día favorito es aquel que dedico toda la noche a mis tratamientos de belleza. A veces me pongo una mascarilla en el pelo, me embadurno en aceite, me pongo una toalla y me paso varias horas leyendo un libro", contó.

Se ve que lo de la lectura lo tiene arraigado, porque es una de las actividades que Elizabeth incluiría en su 'día ideal'.

"Para comer me pondría mi vestido más nuevo y chic, y cogería el tren a París. Durante el camino me leería todo un libro y llegaría a comerme una ensalada en la terraza del Ritz", añadió.