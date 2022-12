Al contrario que otras celebrities de su misma edad, Elizabeth Hurley sabe que, por muy bien que se conserve a sus casi 50 años, ya no puede enseñar demasiada piel. Pero eso no implica que renuncie a vestirse de manera provocativa, sustituyendo los escotes excesivos y las minifaldas por vestidos ajustados que sugieren pero no enseñan.

Por: Bang Showbiz