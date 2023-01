Elizabeth Gutiérrez confiesa su amor por William Levy

Ni siquiera la expareja mejor avenida del mundo podría dedicarse los piropos que Elizabeth Gutierrez y William Levy -padres de Christopher (9) y Kailey (5)- han intercambiado en sus redes sociales, lo cual podría ser interpretado de muchas maneras, aunque la lectura siempre será la misma: entre ambos existe amor.

"Gracias... por ser ese hombre que yo conozco pero que pocos se toman el tiempo de conocer. Por eso y mucho más 'I love you'", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Las bonitas palabras de Elizabeth hacen referencia al comunicado que el cubano publicó este lunes en sus redes sociales defendiendo la decisión de la intérprete de desvincularse de la obra de teatro 'Brujas' y atajando los rumores que apuntan a que él habría obligado a Elizabeth a renunciar al papel.

"No acostumbro a hacer esto... Tengo una carrera gracias a Dios, a mi esfuerzo y a toda esa gente hermosa que me ha brindado tanto cariño. Por lo tanto no me baso en estar desmintiendo chismes de revistas y programas, no es mi estilo. Siempre trato de mantenerme al margen de todo lo que dicen o inventan. Pero hay una línea, y creo que algunos ya la pasaron. A esta mujer nadie le dice qué hacer. ¡Nadie! Ella siempre ha puesto los sueños de sus hijos por delante de todo, incluyendo sus propios sueños. Pero vamos a ser claros, aparte de ser la madre más dedicada, más respetuosa y más luchadora, es una excelente y verdadera profesional incapaz de tomar una decisión que pueda dañar a sus compañeros de trabajo. La decisión que Elizabeth tomó de dejar la obra fue con la buena intención de hacer felices a nuestros hijos y sin querer dañar a nadie", afirmó William en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, para concluir diciendo: "Mis hijos no pudieron tener mejor madre".

Las especulaciones sobre la reconciliación de la pareja no han hecho más que cobrar fuerza después de que Elizabeth revelara esta misma semana que ella y sus hijos han viajado hasta Sudáfrica para visitar a William, que estos días rueda allí la película 'Resident Evil: The final chapter'.

"Y ya estamos de camino para crear nuevos recuerdos", anunció la actriz junto a una fotografía suya a bordo del avión.

William anunció el pasado mes de junio que Elizabeth y él habían decidido seguir caminos separados "por el bien" de sus hijos, aunque al mismo tiempo dejaba abierta la puerta a que ambos decidieran volver a darse una oportunidad en el terreno personal en un futuro.

"Sí, estamos separados, pero no como familia. Y tampoco descartamos la oportunidad de estar juntos emocionalmente en un futuro, así sea mañana, en una semana, en un mes o un año", revelaba el cubano en una entrevista concedida a la revista People en Español.