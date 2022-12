El tequila permite emborracharse conservando 'el honor': Kate del Castillo

Aunque ahora es una gran aficionada al tequila y acaba de lanzar su propia marca al mercado, cuando era más joven a Kate del Castillo no le gustaba la bebida mexicana porque le resultaba "demasiado fuerte". De hecho, solo se animó a darle una oportunidad después de ver lo mucho que disfrutaba su padre, Eric del Castillo, bebiéndose un buen vaso de este licor.

"Mi papá de toda la vida es tequilero y me acuerdo que yo lo veía y a mí no me gustaba el tequila hace mucho porque se me hacía muy fuerte. Me gustaba mezclar las bebidas. Pero le veía a él que se lo tomaba con tanto gusto y lo disfrutaba horas y horas enteras. Y se lo iba tomando poquito a poquito con un limón, y a veces con una manzana o con una naranja", explicó la intérprete en el programa 'Al rojo vivo' de la cadena Telemundo.

Ahora Kate está convencida de que no existe mejor bebida para socializar, porque el tequila permite emborracharse conservando "el honor"

"Aprendí a tomar tequila, y ahora ya le entiendo el sabor. ¡Me encanta! Y si no lo mezclas te aseguro que vas a tener una borrachera muy bien y rica, porque te deja estar tiempo [bebiendo] y estar bien además, y con una nota de alegría, porque siempre hay que beber con honor".

Kate no es amiga de privarse de comer o beber todo lo que quiere únicamente por conservar su silueta.

"Me cuido mucho, pero tampoco en exceso. Me pongo límites en el sentido de que tampoco pasa nada. He estado comiendo muchísimo desde que regresé a México y no me importa", confesaba la intérprete en una entrevista a la revista Teve.